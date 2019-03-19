Футбол
Хердур Магнуссон: «Хорошо, что ЦСКА ушел на перерыв на втором месте»Спорт-Экспресс вчера в 19:46
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон отметил, что команда надеется на борьбу за чемпионство. Команда в 20-м туре обыграла "Урал" (1:0) и вышла на второе место с отставанием от "Зенита" в пять очков.
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Культура
Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с юбилеем
Обновлено в 02:18
Политика
Помпео оценил перспективы сотрудничества России и США
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью KSNT рассказал о возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Обновлено в 08:40
Политика
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о сложении полномочий главы государства.
Обновлено в 09:23
Интернет
Instagram разрешил покупать товары внутри приложения
Во время первой покупки Instagram попросит пользователя ввести имя, адрес электронной почты, платежную информацию и адрес доставки: эта информация будет автоматически сохранена в системе.
Обновлено в 08:32
Авто
Водители России получат 27 тысяч рублей за установку ГБО
Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 11:02
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Кино
ТАСС: Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище
Церемония прощания пройдет 21 марта Церемония прощания с режиссером Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Доме кино, сообщает Союз кинематографистов России.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Военнослужащих Бурятии и Забайкалья подняли по учебной тревоге
Военнослужащих отделения связи из Бурятии и пяти соединений общевойсковой армии из Забайкалья подняли по внезапной учебной тревоге.
Обновлено в 07:36
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком
Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».
Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Елизавету Боярскую раскритиковали за изможденный вид
Елизавета Боярская сама спровоцировала критику поклонников в свой адрес, Она опубликовала в Instagram фото без макияжа и в подробностях рассказала, чем занималась в последнее время.
Обновлено в 03:54
Наука
Исследование показало, почему некоторые молодые люди предпочитают незащищенный секс
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком
На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Общество
Семью затравленной за письмо Путину девочки заподозрили в афере
Глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков обвинил в афере семью 12-летней Таси Перчиковой из деревни Томсино, которая пожаловалась на травлю после письма президенту с рассказом о трудном финансовом положении своей матери.
Обновлено в 05:49
Авто
Семейство Bentley Continental GT получило мотор V8
Купе и кабриолет Bentley Continental GT V8 получат пневматическую подвеску с регулировкой жесткости, а также активную систему подавления кренов Dynamic Ride, которая помогает добиться высокой устойчивости автомобиля во время движения.
Обновлено в 00:43
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Авто
В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia
Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ
Ващишин рассказал, что он работал в студии с Губиным над новыми песнями, однако они "ничего так и не закончили", а певец перебрался в Таиланд "несколько месяцев назад".
Обновлено в 02:34
Происшествия
Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Наука
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено в 04:15
Футбол
Роман Зобнин пропустит не меньше месяца
Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин выбыл из строя как минимум на месяц.
Обновлено в 08:06
Авто
Projekt Grenadier получит двигатели BMW
По данным издания, компания Ineos Automotive представит свой автомобиль, известный пока под кодовым обозначением Projekt Grenadier, в течение 2020 года.
Обновлено вчера в 05:46
Экономика
Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира»
"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.
Обновлено в 05:45
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24