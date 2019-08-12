Футбол
Хердур Магнуссон: ЦСКА движется в правильном направленииСоветский спорт 06:33
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
|28′
Иван Обляков
|41′
|42′
Сослан Джанаев
|49′
Федор Кудряшов
|60′
Андрей Мостовой
Александр Карапетян
|66′
Александр Карапетян
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
|67′
|83′
Никита Калугин
Игорь Юрганов
Ильзат Ахметов
Дмитрий Ефремов
|84′
|86′
Эльмир Набиуллин
Тимофей Маргасов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
5
Васин
31
Шарлия
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
15
Ефремов
98
Обляков
29
Бийол
9
Чалов
20
Кучаев
35
Джанаев
20
Юрганов
45
Миладинович
25
Новосельцев
13
Кудряшов
34
Маргасов
94
Лагатор
16
Нобоа
15
Цаллагов
87
Карапетян
77
Полоз
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
Сыграли на ноль в матче с Сочи, но, к сожалению, не набрали три очка, которые очень хотелось получить. И тем не менее, все движется в правильном направлении, написал 26-летний исландец в твиттере. Отметим, что ЦСКА не пропускает уже в третьем матче подряд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:01, Вашингтон
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