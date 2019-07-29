Футбол
Хенесс покинет пост президента «Баварии» после 40 лет в клубеРБК 04:00
67-летний Хенесс впервые занял административную должность в «Баварии» в 1979 году, когда ему было 27 лет. В роли президента клуба он выступал с 2009 по 2014 год, а с марта 2016 года снова был назначен на этот пост.
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