Футбол
Sport24.ruХенесс покидает пост президента «Баварии»
Хенесс завершил игровую карьеру в 27 лет и стал функционером клуба в 1979 году. С 2009 по 2014 год Хенесс занимал должность президента «Баварии», в марте 2016 года снова был назначен на этот пост.
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Политика
Россия и Украина вновь отложили обмен заключенными
Обмен между Москвой и Киевом удерживаемыми лицами в пятницу, 30 августа, не состоится, сообщила пресс-секретарь Совета Безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.
Известия 04:47
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Экономика
В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей.
Газета.Ru 02:03
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Иркутянин убил отца и заявил о его пропаже
11 августа 28-летний иркутянин сообщил в полицию об исчезновении своего 59-летнего отца. Мужчина принимал активное участие в поисках.
Твой Иркутск 02:01
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Экономика
В июле граждане взяли рекордный объем автокредитов
В июле 2019 года сумма выданных автокредитов (на новые и авто с пробегом) составила 69,5 миллиарда рублей.
Российская газета 04:27
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru вчера в 12:23
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье
Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье.
ТАСС 02:54
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Путешествия
Россияне жалуются на кусающихся обезьян за рубежом
Как отмечается, чаще всего россияне во время отдыха в странах Юго-Восточной Азии прибегают к медпомощи именно из-за укусов обезьян.
Газета.Ru 04:43
Происшествия
СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве
Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.
RT на русском 04:24
Происшествия
Полиция выписала ордер на арест Демаркуса Казинса
Полиция города Мобил (штат Алабама, США) выписала ордер на арест центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса, сообщает USA TODAY.
Чемпионат вчера в 15:32
Технологии
США отметили общий недостаток российских истребителей
Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra 00:32
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.
РИА Новости 04:01
Экономика
Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года
Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает продлить до 2024 года действие отменяемого с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Коммерсантъ 28 августа в 07:41
Армия и оружие
В МИД Турции назвали условия вывода войск из Сирии
Турецкие войска покинут территорию Сирии в том случае, если будет найдено политическое решение конфликта в стране.
ТАСС 05:00
Здоровье
Диетолог назвала три самых полезных продукта осени
Врач-диетолог Елена Соломатина в осенний период советует, в первую очередь, налегать на тыкву, сообщает «Газета.ру».
В курсе.ру 04:19
Армия и оружие
В акватории Черного моря запущена крылатая ракета
Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря.
Вести.Ru вчера в 23:23
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Здоровье
Минздрав обнародовал данные о заболеваемости сифилисом в России
В сообщении Минздрава указано, что лидером по уровню заболеваемости стала Республика Тыва (43,5 случая сифилиса на 100 тысяч населения).
Вечерняя Москва 02:06
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00