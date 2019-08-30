Футбол

Sport24.ruSport24.ruХенесс покидает пост президента «Баварии»

Хенесс завершил игровую карьеру в 27 лет и стал функционером клуба в 1979 году. С 2009 по 2014 год Хенесс занимал должность президента «Баварии», в марте 2016 года снова был назначен на этот пост.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хенесс покидает пост президента «Баварии»

Sport24.ruвчера в 15:12

Хенесс покинет пост президента «Баварии»

Матч ТВ01:28

Хенесс сообщил, что покидает пост президента «Баварии»

Советский спортвчера в 18:12

Хенесс покинет пост президента «Баварии»

Sportbox.RU01:28

«Бавария» объявила об уходе Хёнесса с поста президента клуба

RT на русскомвчера в 17:44

Хенесс оставил пост президента «Баварии»

Спорт-Экспрессвчера в 14:42

Хёнесс больше не президент «Баварии»

Евро-футбол.рувчера в 15:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Здоровье

Минздрав обнародовал данные о заболеваемости сифилисом в России

В сообщении Минздрава указано, что лидером по уровню заболеваемости стала Республика Тыва (43,5 случая сифилиса на 100 тысяч населения).
Вечерняя Москва 02:06
Спорт

Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Интересант 03:36
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Происшествия

В кузбасской маршрутке шесть человек получили ожоги

Сибдепо вчера в 09:26
Общество

РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Политика

СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией

Процесс переговоров об обмене заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу пока нет.
РБК 02:36
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Политика

Кикабидзе признался, что мечтает разрушить российскую политику

Известный грузинский актер Вахтанг Кикабидзе признался, что любит российский народ, но терпеть не может российскую политику.
ФАН вчера в 11:26
Кино

Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Наука

Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков

На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Кино

Скончался французский актер Мишель Омон

Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.
Политическая Экспертиза вчера в 14:45
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ вчера в 17:24
Армия и оружие

Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019

На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Ведомости вчера в 12:19
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Здоровье

Как продолжать худеть, если больше не получается

Существует определенная стадия при похудении, когда нечего уже больше не помогает, и вес как бы застывает на месте.
MedikForum.ru 02:52
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru 00:39
Происшествия

Жителей дома в Москве эвакуировали из-за гранаты

Вести.Ru вчера в 14:44
Общество

Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября

C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика

Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа

Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
RT на русском 02:30
Авто

Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер

Новые автомобили вчера в 23:46
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников в Лиге чемпионов

Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет с "Бенфикой" (Португалия), "Лионом" (Франция) и "Лейпцигом" (Германия) в группе G. Об этом стало известно в ходе жеребьёвки в Монако.
News.ru вчера в 12:56
Общество

Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади

В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия еще больше приблизилась к России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Советский спорт 03:16
Футбол

«Тоттенхэм» согласовал трансфер Ваньямы в «Брюгге»

Как сообщает Sky Sports, «шпоры» согласовали трансфер 28-летнего футболиста в «Брюгге».
Sport24.ru 02:43
Футбол

«Монако» отдал полузащитника в аренду «Бордо»

По информации «Girondinfo», Юссеф Аит Беннассер сегодня пройдет медицинское обследование и будет представлен в «Бордо».
Все про Спорт ру вчера в 23:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ули Хёнесс
Немецкий футболист
Немецкий футболист, футбольный менеджер. С ноября 2016 года - президент мюнхенского клуба «Бавария».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хайнер Герберт
Немецкий тренер
Генеральный директор Adidas-Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное