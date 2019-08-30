Футбол
Sport24.ruХенесс покидает пост президента «Баварии»
Хенесс завершил игровую карьеру в 27 лет и стал функционером клуба в 1979 году. С 2009 по 2014 год Хенесс занимал должность президента «Баварии», в марте 2016 года снова был назначен на этот пост.
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Здоровье
Минздрав обнародовал данные о заболеваемости сифилисом в России
В сообщении Минздрава указано, что лидером по уровню заболеваемости стала Республика Тыва (43,5 случая сифилиса на 100 тысяч населения).
Вечерняя Москва 02:06
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Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Интересант 03:36
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Происшествия
В кузбасской маршрутке шесть человек получили ожоги
Сибдепо вчера в 09:26
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Политика
СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией
Процесс переговоров об обмене заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу пока нет.
РБК 02:36
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Политика
Кикабидзе признался, что мечтает разрушить российскую политику
Известный грузинский актер Вахтанг Кикабидзе признался, что любит российский народ, но терпеть не может российскую политику.
ФАН вчера в 11:26
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Наука
Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Кино
Скончался французский актер Мишель Омон
Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.
Политическая Экспертиза вчера в 14:45
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Армия и оружие
Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве
Ведомости вчера в 12:19
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Здоровье
Как продолжать худеть, если больше не получается
Существует определенная стадия при похудении, когда нечего уже больше не помогает, и вес как бы застывает на месте.
MedikForum.ru 02:52
Происшествия
Жителей дома в Москве эвакуировали из-за гранаты
Вести.Ru вчера в 14:44
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
RT на русском 02:30
Авто
Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер
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Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников в Лиге чемпионов
Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет с "Бенфикой" (Португалия), "Лионом" (Франция) и "Лейпцигом" (Германия) в группе G. Об этом стало известно в ходе жеребьёвки в Монако.
News.ru вчера в 12:56
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия еще больше приблизилась к России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Советский спорт 03:16
Футбол
«Тоттенхэм» согласовал трансфер Ваньямы в «Брюгге»
Как сообщает Sky Sports, «шпоры» согласовали трансфер 28-летнего футболиста в «Брюгге».
Sport24.ru 02:43
Футбол
«Монако» отдал полузащитника в аренду «Бордо»
По информации «Girondinfo», Юссеф Аит Беннассер сегодня пройдет медицинское обследование и будет представлен в «Бордо».
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