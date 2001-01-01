Футбол
Хенесс: «Я очень уверен в „Баварии“ перед новым сезоном»Soccer.ru 06:54
Президент "Баварии" Ули Хенесс подвел итоги сезона для мюнхенцев, а также выразил уверенность в том, что команда движется в верном направлении. В минувшей кампании "Бавария" сделала золотой дубль и дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов. Концовка сезона была выдающейся с нашей стороны.
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Происшествия
Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Кино
Кончаловский раскритиковал гендерное равенство на фестивалях Европы
Режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал «меморандум о гендерном равноправии», который подписали организаторы Каннского и Берлинского кинофестивалей.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград
Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перевоплотилась в мужчину со щетиной
Телеведущая опубликовала в сториз фотографию, на которой она выглядит как мужчина – с мужскими чертами лица и даже со щетиной.
Обновлено в 05:57
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
ЕС признал тупиковыми переговоры о присоединении Турции к Союзу
Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, отметили авторы доклада.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Массовое ДТП в Петербурге попало на видео
В результате ДТП пострадали водитель Renault, пассажирка Dodge и пассажирка Hyundai. Все они получили травмы средней степени тяжести.
Обновлено в 05:58
Энергетика
Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»
Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Происшествия
Оставленный в автомобиле ребенок погиб в Крыму
В Крыму погиб ребенок, которого оставили в припаркованном автомобиле, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 05:12
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Анна Пескова полтора года скрывала от общественности рождение дочери
Звезда многосерийных кинокартин «Морские дьяволы» и «Тест на беременность» весьма тщательно скрывала «интересное» положение и рождение дочери.
Обновлено в 00:29
Общество
Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду
Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
Обновлено вчера в 04:36
Футбол
«Ростов» объявил об уходе генерального директора клуба
Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе Константина Волосова с должности генерального директора. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Молодая жена Цекало опубликовала семейное видео с мужем
58-летний Александр Цекало несколько месяцев назад женился на 27-летней Дарине Эрвин.
Обновлено в 08:28
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Политика
На Украине открыли дело по факту пропажи серверов
Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
Обновлено в 08:01
Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Обновлено в 05:18
Политика
В МИД России вызвали посла Испании
Дипломату сообщили, что слова главы испанского внешнеполитического ведомства «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией» и также указали на противоречие между его высказыванием и восприятием отношения между двумя странами как дружественных.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России
Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
Обновлено вчера в 05:19
Общество
Из-за технических сбоев в некоторых школах Иванова не провели ЕГЭ
Другие источники информируют, что экзамен проведут завтра.
Обновлено в 08:01
Политика
Партия Саакашвили пойдет на выборы в Раду
Партия «Движение новых сил», лидером которой является экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, собирается принять участие во внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:46
Политика
Первый зарубежный рабочий визит Зеленский совершит в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня совершит рабочий визит в столицу Бельгии, чтобы посетить институты Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Школьница умерла во время ЕГЭ в Чебоксарах
В Чебоксарах во время ЕГЭ по математике умерла школьница, сообщает На-Связи.ru.
Обновлено в 07:48
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Общество
Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей
Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05