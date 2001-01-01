Хенесс: «Я очень уверен в „Баварии“ перед новым сезоном»Soccer.ru 06:54

Президент "Баварии" Ули Хенесс подвел итоги сезона для мюнхенцев, а также выразил уверенность в том, что команда движется в верном направлении. В минувшей кампании "Бавария" сделала золотой дубль и дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов. Концовка сезона была выдающейся с нашей стороны.

Хенесс: «Я очень уверен в „Баварии“ перед новым сезоном»

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