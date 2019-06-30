Хендерсон набил татуировку в честь победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионовSport24.ru 11:00

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон обзавелся новой татуировкой по случаю победы мерсисайдского клуба в Лиге чемпионов-2018/19. Напомним, 1 июня в финале главного клубного турнира Европы «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Тоттенхэм».

Хендерсон набил татуировку в честь победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

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