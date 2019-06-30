Футбол

Хендерсон набил татуировку в честь победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионовSport24.ru 11:00

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон обзавелся новой татуировкой по случаю победы мерсисайдского клуба в Лиге чемпионов-2018/19. Напомним, 1 июня в финале главного клубного турнира Европы «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Тоттенхэм».
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Хендерсон набил татуировку в честь победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Sport24.ru11:00

Капитан «Ливерпуля» сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов

Матч ТВ11:50

Хендерсон сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов с «Ливерпулем»

Чемпионат10:57

Хендерсон сделал татуировку в честь победы «Ливерпуля» в ЛЧ

Sports.ru11:14

Хендерсон сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов

Soccer.ru11:07

Татуировка Хендерсона в честь победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Фото

Спорт-Экспресс11:03

Хендерсон сделал татуировку с трофеем Лиги чемпионов

Евро-футбол.ру11:37
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
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