Футбол

Хендерсон: «Терпели и знали, что свои шансы у нас будут»Евро-футбол.ру вчера в 17:20

Порту — Ливерпуль
1 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Драган»
26′
Садио Мане
32′
Садио Мане
Пепе
36′
46′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
Отавио
Тикиньо Соарес
46′
65′
Мохамед Салах
66′
Трент Арнолд
Джо Гомес
Эдер Милитао
68′
71′
Эндрю Робертсон
Джордан Хендерсон
77′
Роберто Фирмино
Хесус Корона
Фернандо Андраде
78′
Ясин Браими
Бруну Кошта
81′
84′
Вирджил ван Дейк
У соперника были полумоменты, а мы терпели и знали, что свои шансы у нас будут. Болельщики были восхитительными, даже когда мы атаковали. Шикарная атмосфера, нужно поблагодарить их за поддержку, - приводит слова Хендерсона УЕФА.
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Джордан Хендерсон: «Кажется, я был единственным, кто сразу посчитал, что Мане забил чистый гол»

Sports.ruвчера в 17:59

Хендерсон: «Терпели и знали, что свои шансы у нас будут»

Евро-футбол.рувчера в 17:20
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