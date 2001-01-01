Хендерсон: «Терпели и знали, что свои шансы у нас будут»Евро-футбол.ру 17:20

У соперника были полумоменты, а мы терпели и знали, что свои шансы у нас будут. Болельщики были восхитительными, даже когда мы атаковали. Шикарная атмосфера, нужно поблагодарить их за поддержку, - приводит слова Хендерсона УЕФА.

Хендерсон: «Терпели и знали, что свои шансы у нас будут»

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