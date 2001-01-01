Футбол
Хендерсон: «Терпели и знали, что свои шансы у нас будут»Евро-футбол.ру 17:20
|26′
Садио Мане
|32′
Садио Мане
Пепе
|36′
|46′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
Отавио
Тикиньо Соарес
|46′
|65′
Мохамед Салах
|66′
Трент Арнолд
Джо Гомес
Эдер Милитао
|68′
|71′
Эндрю Робертсон
Джордан Хендерсон
|77′
Роберто Фирмино
Хесус Корона
Фернандо Андраде
|78′
Ясин Браими
Бруну Кошта
|81′
|84′
Вирджил ван Дейк
|52%
|Владение мячом
|48%
|76%
|Процент точных передач
|73%
|9
|Удары в сторону ворот
|3
|8
|Удары в створ ворот
|5
|1
|Сейвы вратарём
|7
|3
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|3
|14
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Порту
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Касильяс
3
Милитао
28
Фелипе
33
Пепе
13
Теллес
29
Соарес
22
Перейра
16
Эррера
6
Кошта
11
Марега
37
Фернандо
13
Алиссон
12
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
14
Хендерсон
5
Вейналдум
3
Фабиньо
7
Милнер
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
У соперника были полумоменты, а мы терпели и знали, что свои шансы у нас будут. Болельщики были восхитительными, даже когда мы атаковали. Шикарная атмосфера, нужно поблагодарить их за поддержку, - приводит слова Хендерсона УЕФА.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
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