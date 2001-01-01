Футбол

Хендерсон: «Терпели и знали, что свои шансы у нас будут»Евро-футбол.ру 17:20

Порту — Ливерпуль
1 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Драган»
26′
Садио Мане
32′
Садио Мане
Пепе
36′
46′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
Отавио
Тикиньо Соарес
46′
65′
Мохамед Салах
66′
Трент Арнолд
Джо Гомес
Эдер Милитао
68′
71′
Эндрю Робертсон
Джордан Хендерсон
77′
Роберто Фирмино
Хесус Корона
Фернандо Андраде
78′
Ясин Браими
Бруну Кошта
81′
84′
Вирджил ван Дейк
У соперника были полумоменты, а мы терпели и знали, что свои шансы у нас будут. Болельщики были восхитительными, даже когда мы атаковали. Шикарная атмосфера, нужно поблагодарить их за поддержку, - приводит слова Хендерсона УЕФА.
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Хендерсон: «Терпели и знали, что свои шансы у нас будут»

Евро-футбол.ру17:20
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