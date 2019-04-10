Хендерсон: «„Ливерпуль“ хотел забить „Порту“ еще один-два гола»Sport24.ru вчера в 17:26

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, что его клуб не хотел останавливаться на преимуществе 2:0 в матче с «Порту».

Шоу-бизнес Экстренно прооперирована дочь Валерии Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.

Происшествия Все три пострадавших прибыли в суд по делу Кокорина и Мамаева В Москве проходит заседание суда по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

Путешествия Туроператоры назвали самые бюджетные направления на майские праздники Крым стал самым бюджетным направлением на майские праздники — минимальная стоимость путевки на полуостров для двоих на 10 ночей составит 26 тыс. рублей.

Происшествия Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.

Происшествия Маршрутка врезалась в грузовик в Челябинске Маршрутное такси столкнулось с грузовиком в Челябинске. Госпитализированы четыре человека, характер и степень их травм выясняются.

Происшествия Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.

Технологии Чайка рассказал о борьбе ГП в интернете Генпрокурор Юрий Чайка во время своего доклада Совету Федерации заявил, что количество заблокированных интернет-ресурсов с противоправным контентом увеличилось за год более чем в семь раз.

Происшествия Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире Взрыв на 15-м этаже жилого дома в Екатеринбурге мог произойти из-за самогонного аппарата, найденного в туалете пострадавшей квартиры, сообщает E1.RU.

Общество Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн» Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.

Происшествия Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.

Общество Медведев рассказал о двойке в четверти Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.

Политика Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.

Происшествия Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.

Политика Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Политика Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.

Энергетика ОПЕК в марте исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 155% К октябрю 2018 года, принятому за базовый в соглашении ОПЕК+, 11 стран ОПЕК, участвующих в сделке (Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сделки), снизили общую добычу на 1,25 баррелей в сутки.

Игры Глава Ubisoft: в определённый момент Splinter Cell вернётся Ив Гиймо Гиймо говорит о Splinter Cell на 16:47 Слухи о скором анонсе нового Splinter Cell витают в воздухе уже около года, когда в специальной миссии Ghost Recon Wildlands появился сам Сэм Фишер, а к его воплощению на экране вернулся сам Майкл Айронсайд, которого заменили в Blacklist.

Общество В Совфеде одобрили закон о запрете хостелов в домах Совет Федерации принял законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года в редакции согласительной комиссии.

Политика Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.

Политика Украина расширила торговые санкции против России В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.

Футбол «Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера.