Футбол
Хендерсон: «„Ливерпуль“ хотел забить „Порту“ еще один-два гола»Sport24.ru вчера в 17:26
Наби Кейта
|5′
|17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
|26′
|61′
Фелипе
|62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
|73′
|73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
|77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
|82′
|63%
|Владение мячом
|37%
|83%
|Процент точных передач
|66%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|16
|9
|Фолы
|7
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
7
Милнер
14
Хендерсон
3
Фабиньо
8
Кейта
11
Салах
15
Старридж
27
Ориги
1
Касильяс
37
Фернандо
28
Фелипе
3
Милитао
13
Теллес
17
Корона
22
Перейра
6
Кошта
25
Отавио
8
Браими
11
Марега
Порту
Расстановка 4‑3‑3
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, что его клуб не хотел останавливаться на преимуществе 2:0 в матче с «Порту».
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Джордан Хендерсон: Хотели забить «Порту» во втором тайме еще один-два мяча, но не получилось
Советский спортвчера в 17:33
Джордан Хендерсон: «„Порту“ – хорошая команда. Мы должны быть довольны результатом»
Sports.ruвчера в 17:24
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