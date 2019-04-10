Футбол

Хендерсон: «„Ливерпуль“ хотел забить „Порту“ еще один-два гола»Sport24.ru 17:26

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, что его клуб не хотел останавливаться на преимуществе 2:0 в матче с «Порту».
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Английский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль», и сборной Англии.
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