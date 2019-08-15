Футбол

Хендерсон: «Адриан только пришёл в „Ливерпуль“, но уже стал героем»Евро-футбол.ру 01:41

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
Хавбек "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал победу в матче за Суперкубок УЕФА с лондонским "Челси".
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