Хавбек "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал победу в матче за Суперкубок УЕФА с лондонским "Челси".

Хендерсон: «Адриан только пришёл в „Ливерпуль“, но уже стал героем»

Энергетика Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти на 3,7% В сообщении на сайте ведомства указано, что с 1 сентября 2019 года «с целью частичной компенсации недополученной выручки» тарифы будут увеличены на 3,7%.

Политика Жириновский заявил, что Зеленский повторяет за Путиным Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский поделился с читателями своего Telegram-канала мыслями о том, что лидер Украины пытается повторять за президентом России Владимиром Путиным.

Политика В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.

Политика Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».

Футбол Цорн прокомментировал слухи, что Черчесов сменит Кононова в «Спартаке» Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал слухи, согласно которым новым наставником команды после Олега Кононова может стать нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Происшествия Самолет с американскими военными загорелся Самолет Boeing 763, который перевозил сотрудников Минобороны США, загорелся в Ирландии.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Футбол «Спартак» сыграет ответный матч с «Туном» в Лиге Европы Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Общество Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.

Энергетика Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Футбол Де Бур извинился за свои слова про женский футбол Бывший главный тренер «Аякса» и сборной Нидерландов Франк де Бур заявил, что сожалеет о своих словах про женский футбол.

Экономика ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронили в Торонто в закрытом гробу В канадском Торонто простились с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер, которая скончалась на итальянском курорте Форте-деи-Марми 6 августа.