Футбол
Хеккинг покинет менхенгладбахскую «Боруссию» по окончании сезонаSport24.ru 09:30
Как сообщает пресс-служба клуба, главный тренер Дитер Хеккинг покинет команду грядущим летом.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика
Фарион призвала посадить Зеленского за разговоры на русском языке
Напомним, осенью 2018 года Фарион назвала русский язык «языком оккупантов» и поругалась из-за него с двумя политиками во время прямого эфира.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга
Источник добавил, что, по мнению экспертов, бомба состояла из бризантного вещества пластит и часового механизма.
Обновлено в 12:56
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Финансы
Фонд национального благосостояния РФ в марте сократился на 1,5%
Напомним, на 1 марта объём Фонда национального благосостояния составлял 3,888 трлн рублей, или 59,125 млрд долларов США в эквиваленте.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Наука
Музыка дабстеп помогает отпугивать комаров
Ученые из США выяснили, что музыка в популярном жанре дабстеп помогает отпугивать кровососущих насекомых - комаров.
Обновлено в 08:13
Политика
Тимошенко сдалась в борьбе за пост президента Украины
Обновлено в 06:19
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Футбол
В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы
На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие
США вновь проигнорировали встречу по сирийскому лагерю «Рукбан»
Представители США вновь проигнорировали совещание по вопросу о ликвидации лагеря беженцев «Рукбан» на сирийско-иорданской границе, сообщили в межведомственных координационных штабах России и Сирии во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Мосгорсуд 10 апреля проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд 10 апреля проверит законность заключения под стражу по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа
Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.
Обновлено в 07:06
Футбол
Александер Чеферин: «Поговорим с судьями, чтобы они останавливали матчи в случае проявлений расизма»
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что с арбитрами будет проведена беседа по поводу мер, которые они должны принять при проявлениях расизма во время игр.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
На линии соприкосновения в Донбассе погибла известная украинская пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма»), которая воевала на стороне ВСУ в составе нацбатальона «Донбасс» с сентября 2016 года.
Обновлено в 13:12
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области
В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31
Футбол
Реконструкция стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу» займет 3,5 года
Реконструкция домашнего стадиона мадридского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу" продлится три с половиной года.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Небензя назвал условие для дальнейшего ядерного разоружения
Без решения названных проблем вряд ли удастся достичь состояния международной безопасности, подчеркнул дипломат.
Обновлено в 13:07
Технологии
«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер «Колмогоров»
Фото: Артур Лебедев / ТАСС "Группа Тинькофф" (TCS Group Holding) начнет использовать в работе мощности собственного суперкомпьютера.
Обновлено в 02:48
Политика
Николай Овчаров подал в отставку с поста мэра Курска
В администрации Курска на заседании городского Собрания VI созыва мэр Николай Овчаров объявил о своей отставке.
Обновлено в 03:40
Экономика
Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов
Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram
Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram Режиссер рассказал, что телеведущая разыграла его на 1 апреля.
Обновлено в 05:00
Экономика
«Интер РАО» и Ростех создали СП в сфере big data
Как сообщается в пресс-релизе "Интер РАО", компания создана для совместной разработки и продвижения отечественных технологий в сфере цифровизации энергетической отрасли, в том числе в части управления большими массивами данных.
Обновлено в 13:23