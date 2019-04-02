Футбол

Хеккинг покинет менхенгладбахскую «Боруссию» по окончании сезонаSport24.ru 09:30

Как сообщает пресс-служба клуба, главный тренер Дитер Хеккинг покинет команду грядущим летом.
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Менхенгладбахская «Боруссия» сообщила об уходе главного тренера Хеккинга по окончании сезона

Матч ТВ09:42

«Боруссия» из Менхенгладбаха сообщила об уходе Хеккинга по окончании сезона

Спорт-Экспресс10:30

Хекинг покинет менхенгладбахскую «Боруссию» после окончания сезона

РИА Новости09:42

Гладбахская «Боруссия» определилась с кандидатурой нового тренера

Soccer.ru12:21

«Боруссия» М объявила об уходе Хекинга по окончании сезона

Чемпионат09:40

Хеккинг покинет менхенгладбахскую «Боруссию» по окончании сезона

Sport24.ru09:30

Хеккинг уйдет с поста тренера «Боруссии» М по окончании сезона

Sports.ru11:08
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
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Немецкий футболист и тренер. Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии».
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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