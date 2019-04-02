Футбол
Хеккинг покинет менхенгладбахскую «Боруссию» по окончании сезонаSport24.ru 09:30
Как сообщает пресс-служба клуба, главный тренер Дитер Хеккинг покинет команду грядущим летом.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Музыка
Шведские музыканты призывают бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Музыканты говорят, что Израиль «использует конкурс, чтобы скрыть свои преступления против палестинского народа».
Обновлено в 11:55
Происшествия
Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках
Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Названа мощность бомбы, сработавшей в академии Можайского
Источник сообщил, что экспертиза определила мощность бомбы, сработавшей в здании Петербургской военной академии имени Можайского - в 500 грамм тротила.
Обновлено в 11:52
Футбол
Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Происшествия
СМИ назвали версию крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено в 03:58
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Футбол
Джикия стал лучшим игроком «Спартака» в марте
Обновлено в 11:19
Футбол
Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»
Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 11:05
Спорт
Российским лыжникам могут запретить соцсети
Членам сборной России по лыжным гонкам могут запретить пользоваться соцсетями во время ответственных стартах сезона, рассказала «Известиям» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Водонаева рассталась со вторым мужем
Отношения пары длились полтора года В сентябре 2017 года бывшая участница проекта "Дом − 2" Алена Водонаева вышла замуж за диджея Алексея Комова.
Обновлено в 08:02
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Учитель труда «погладил» шаловливого школьника утюгом
Полиция начала проверку по обращению жительницы Воронежской области, заявившей, что ее сына на уроке учитель специально обжег утюгом.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
ЖКХ
В Крыму отменили социальную норму при расчете за электричество
"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", – говорится в документе.
Обновлено в 08:04
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы
Обновлено в 11:34
Происшествия
Мосгорсуд 10 апреля проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд 10 апреля проверит законность заключения под стражу по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17
Хоккей
Салават Юлаев — Авангард 3:1 (3-й период)
Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Тейлор Бек не сумел доиграть третий матч серии с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Обновлено в 12:07
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Баскетбол
Швед признан MVP Единой лиги ВТБ в марте
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
НАТО планирует утверждаться в Черном море
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Дроздова рассказала о своих комплексах
Обновлено в 09:00
Политика
Отставка мэра Курска Овчарова утверждена
10.54: Вроде как уйти в отставку Николай Овчаров намерен с будущего понедельника - 8 апреля.
Обновлено в 04:34