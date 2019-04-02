Футбол

Хеккинг покинет менхенгладбахскую «Боруссию» по окончании сезонаSport24.ru 09:30

Как сообщает пресс-служба клуба, главный тренер Дитер Хеккинг покинет команду грядущим летом.
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«Боруссия» из Менхенгладбаха сообщила об уходе Хеккинга по окончании сезона

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Хеккинг покинет менхенгладбахскую «Боруссию» по окончании сезона

Sport24.ru09:30

Хеккинг уйдет с поста тренера «Боруссии» М по окончании сезона

Sports.ru11:08
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