Футбол

Хеккинг покинет менхенгладбахскую «Боруссию» по окончании сезонаSport24.ru 09:30

Как сообщает пресс-служба клуба, главный тренер Дитер Хеккинг покинет команду грядущим летом.
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Менхенгладбахская «Боруссия» сообщила об уходе главного тренера Хеккинга по окончании сезона

Матч ТВ09:42

«Боруссия» из Менхенгладбаха сообщила об уходе Хеккинга по окончании сезона

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Хекинг покинет менхенгладбахскую «Боруссию» после окончания сезона

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Гладбахская «Боруссия» определилась с кандидатурой нового тренера

Soccer.ru12:21

«Боруссия» М объявила об уходе Хекинга по окончании сезона

Чемпионат09:40

Хеккинг покинет менхенгладбахскую «Боруссию» по окончании сезона

Sport24.ru09:30

Хеккинг уйдет с поста тренера «Боруссии» М по окончании сезона

Sports.ru11:08
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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают, что комиссии за снятие наличных в банкоматах необходимо отменить с целью борьбы с «зарплатным рабством».
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Премьера фильма в России намечена на 29 апреля. ММКФ пройдет в столице с 18 по 25 апреля.
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На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
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Артефакты древней культуры Тиуанако достали со дна озера Титикака

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Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия

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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие

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Одиозная пулеметчица батальона "Донбасс" ВСУ Яна Червоная, известная под позывным "Ведьма", погибла на линии соприкосновения, передает "ПолитНавигатор".
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Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
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Обновлено вчера в 11:12
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Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках

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Обновлено в 10:34
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Немецкий футболист и тренер. Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии».
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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