Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в ГерманииРБК 10:59
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Результат 34-летнего пилота составил 1 минуту 11,767 секунды.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
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