Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в ГерманииРБК 10:59

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Результат 34-летнего пилота составил 1 минуту 11,767 секунды.
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Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов.
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