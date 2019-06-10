Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу ФеттеляРИА Новости 16:09
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады. Первым финишную черту пересек пилот "Феррари" Себастьян Феттель, но к его результату были добавлены 5 секунд штрафа.
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