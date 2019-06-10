Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу ФеттеляРИА Новости 16:09

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады. Первым финишную черту пересек пилот "Феррари" Себастьян Феттель, но к его результату были добавлены 5 секунд штрафа.
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Себастьян Феттель
Немецкий автоспорт
Немецкий автогонщик. Четырёхкратный чемпион мира серии Формула-1 - 2010, 2011, 2012 и 2013 годов, при этом становился самым молодым обладателем соответствующего количества титулов. Также установил множество достижений в категории «самый молодой» - он является самым молодым вице-чемпионом мира, обладателем поул-позиции, а также являлся самым молодым участником чемпионата, набравшим очки до сезона 2014 года, когда этот рекорд был побит российским гонщиком Даниилом Квятом. В 2010 году Феттель был признан лучшим спортсменом года в Германии.
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