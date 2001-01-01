Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при ВенгрииВести.Ru 11:09

Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон. Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят пришел на финиш пятнадцатым.
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В Red Bull разочарованы итогами гонки

F1news.ru15:20

Ферстаппен признан пилотом дня на Гран-при Венгрии

Sportbox.RU13:58

Макс Ферстаппен: «Поздравляю Хэмилтона, он очень здорово на меня давил»

Sports.ru11:22

Ферстаппен признан пилотом дня на Гран-при Венгрии

Матч ТВ13:58

Хэмилтон оторвался на подиуме «Гран-при Венгрии». Это сняла камера на бутылке шампанского

Спорт-Экспресс14:39

Гран-при Венгрии Формулы-1: Хэмилтон увеличил отрыв, «Феррари» провалилась

Чемпионат16:30

Хэмилтон перехитрил Ферстаппена, а Квят – сам себя. Итоги «Гран-при Венгрии»

Советский спорт12:13
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Общество

Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10
Происшествия

Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых

Стрелком оказался Коннор Беттс, 24-летний житель расположенного в этом же штате города Беллбрук.
Обновлено в 14:39
Футбол

«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом

Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:30
Происшествия

«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины

«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:40
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль

Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Технологии

Банки и операторы связи поделятся данными клиентов

Исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман рассказал изданию, что её члены готовы делиться обезличенными данными клиентов, если будут соблюдены условия минимизации рисков утечки.
Обновлено в 18:47
Политика

Климкин ожидает массовое бегство украинцев за рубеж

Как сообщала «Газета.Ru», ранее Климкин выражал мнение, что в массовом отъезде украинцев в другие государства в поисках трудоустройства нет ничего страшного, но называл происходящее «мегавызовом для Киева».
Обновлено в 01:24
Единоборства

Россия установила рекорд на «Танковом биатлоне»

Российская сборная справилась с этим за 18,55 минуты. Таким образом, РФ побила рекорд 2017 года в 20,58 минуты.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Контрактники в Волгоградской области проходят курсы выживания

Обновлено в 15:10
Здоровье

Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах

Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено в 14:03
Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Байер» в товарищеском матче

«Валенсия» в товарищеской игре обыграла «Байер» со счётом 2:1. Счёт в матче уже на 10-й минуте открыл форвард «летучих мышей» Кевин Гамейро.
Обновлено в 10:15
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие

Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 10:00
Футбол

Вице-президент «Барселоны»: «Пока переход Неймара исключен»

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер заявил, что каталонцы не планируют приобретать форварда «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие

Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России

По их данным, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы могут отслеживать перемещения британского флота в Северной Атлантике, а также подключаться к подводным коммуникационным кабелям.
Обновлено в 18:43
Происшествия

16 человек погибли при взрыве кислородного баллона в Каире

Обновлено в 19:42
Гаджеты

OnePlus работает над смартфоном OnePlus 7T

Обновлено в 11:46
Единоборства

Максима Дадашева похоронили на городском кладбище в Петергофе

Сегодня на кладбище в Петергофе был похоронен российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.
Обновлено в 13:00
Политика

Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского

Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.
Обновлено в 20:04
Политика

Супруга президента Асада излечилась от рака

Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
Обновлено в 10:36
Политика

Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России

Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено в 19:39
Политика

Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии

Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено вчера в 07:32
Здоровье

Чаще всего на Дальнем Востоке туберкулезом заболевают в Приморье

По данным российский аналитиков, 2,5 % жителей региона являются опасными носителями палочки Коха, с туберкулезом в стране в целом все не очень благополучно, но среди дальневосточников Приморье оказалось самым опасным регионом по этому заболеванию.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне

Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено в 20:07
Политика

Премьер Пакистана призвал Трампа помочь в переговорах по Кашмиру

Пакистанский премьер-министр Имран Хан напомнил президенту США Дональду Трампу о предложении стать посредником в переговорах между Индией и Пакистаном по ситуации вокруг Кашмира.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Обновлено в 02:49
Спорт

Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года

Обновлено в 15:35
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Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов.
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