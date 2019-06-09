Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в КанадеКоммерсантъ 16:12
Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл гонку чемпионата «Формулы-1» Гран-при Канады. Второе место занял немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, финишировавший первым, но из-за 5 штрафных секунд опустившийся на одну позицию вниз.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
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