Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в КанадеКоммерсантъ 16:12

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл гонку чемпионата «Формулы-1» Гран-при Канады. Второе место занял немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, финишировавший первым, но из-за 5 штрафных секунд опустившийся на одну позицию вниз.
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Немецкий автогонщик. Четырёхкратный чемпион мира серии Формула-1 - 2010, 2011, 2012 и 2013 годов, при этом становился самым молодым обладателем соответствующего количества титулов. Также установил множество достижений в категории «самый молодой» - он является самым молодым вице-чемпионом мира, обладателем поул-позиции, а также являлся самым молодым участником чемпионата, набравшим очки до сезона 2014 года, когда этот рекорд был побит российским гонщиком Даниилом Квятом. В 2010 году Феттель был признан лучшим спортсменом года в Германии.
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