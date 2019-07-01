Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании 2019. Квят 9-йЗа рулем Кубань 10:34
Льюис Хэмилтон выиграл десятый этап чемпионата "Формула 1" 2019 года. Пилот Mercedes стал лучшим на домашнем для себя Гран-при Великобритании. Накануне гонки Хэмилтон всего 6 тысячных секунды проиграл своему напарнику Валттери Боттасу в борьбе на поул.
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