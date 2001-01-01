Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»Интерфакс-Спорт 10:44

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1". Вторым финишную черту пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гран-при Великобритании: победил Хэмилтон, Феттель опять ошибся

Чемпионат15:30

Льюис Хэмилтон: «Когда ты борешься с напарником – то все иначе»

Sports.ru12:59

Льюис Хэмилтон: «Всегда верю в свои способности»

Спорт-Экспресс12:13

Хэмилтон стал рекордсменом Гран-при Великобритании

Sportbox.RU11:03

Хэмилтон в рекордный шестой раз стал победителем гонки этапа «Формулы-1» в Великобритании

ТАСС10:56

Хэмилтон стал рекордсменом Гран-при Великобритании

Матч ТВ11:03

Невероятный прорыв Квята и рекорд Хэмилтона. Жаль Шумахер этого не видит

Советский спорт14:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:34, Вашингтон
Футбол

ЦСКА начал сезон РПЛ с поражения в Самаре

Обновлено в 11:25
Происшествия

Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД

Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Автомобиль из кортежа Зеленского попал в ДТП

В Запорожской области в ДТП попал автомобиль из кортежа украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:31
Футбол

Семак рассказал о конфликте внутри «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб пытается найти новую команду для нападающего Антона Заболотного.
Обновлено в 16:46
Экономика

Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Происшествия

В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс

Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
Политика

Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»*

В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Экономика

Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета

В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено в 14:00
Гаджеты

Представлен необычный смартфон с QWERTY-клавиатурой, NFC, батареей на 6000 мАч и защитой от воды

Компания Unihertz анонсировала необычный Android-смартфон Titan, напоминающий внешне модели BlackBerry и снабженный аппаратной QWERTY-клавиатурой.
Обновлено в 17:21
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Автоспорт

Феттель сразу после финиша извинился перед Ферстаппеном за аварию

Обновлено в 11:15
Гаджеты

Компания Sony представила самый быстрый в мире USB-разветвитель

Обновлено в 16:27
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Меган Маркл и Бейонсе «посекретничали» на премьере «Короля Льва»

Меган и принц Гарри пообщались с Бейонсе, которая два года назад родила близнецов.
Обновлено в 16:08
Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.
Обновлено в 08:38
Общество

Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено в 04:17
Происшествия

Задержан лидер «желтых жилетов» в Париже

Обновлено в 12:57
Здоровье

Кому не помогут антидепрессанты

Как распознать депрессию и кому не помогут таблетки, разобралась "Газета.Ru" с помощью эксперта.
Обновлено в 11:07
Футбол

Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Саратова

Обновлено в 11:11
Политика

В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниил Квят
Российский автоспорт
Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное