Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»Интерфакс-Спорт 10:44
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1". Вторым финишную черту пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас.
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