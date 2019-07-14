Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»Интерфакс-Спорт 10:44

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1". Вторым финишную черту пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас.
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Спорт-Экспресс13:06

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Sports.ru10:50
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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
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Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов.
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Даниил Квят
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Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
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