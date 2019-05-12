Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятымРоссийская газета 11:32
В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании "Формулы-1". Победу одержал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон. Второе место досталось напарнику Хэмилтона по команде финну Валттери Боттасу, а замкнул тройку лидеров пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен.
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