Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при ИспанииPrognozist 10:54
Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Вспании и вернул себе лидерство в чемпионате. Партнер по команде Валттери Боттас стал вторым - это 5-й дубль «Мерседеса» подряд. Наш Даниил Квят сохранил квалификационное 9-е место, хотя несколько раз опускался на 10-е.
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Недавно федеральные СМИ сообщили, что Северный флот завершил развертывание системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на всем протяжении СМП.
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Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
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«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
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