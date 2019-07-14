Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в ВеликобританииКоммерсантъ 11:14

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании. Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третье место занял пилот Ferrari Шарль Леклер из Монако.
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Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов.
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