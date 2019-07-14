Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в ВеликобританииКоммерсантъ 11:14
Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании. Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третье место занял пилот Ferrari Шарль Леклер из Монако.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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