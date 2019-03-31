Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»Коммерсантъ 13:15

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1». Второе место занял его товарищ по команде Валттери Боттас, третьим стал гонщик Ferrari Шарль Леклер. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал 12-м.
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Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Боттас – 2-й, Леклер – 3-й, Квят – 12-й

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Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов. Считается одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1.
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