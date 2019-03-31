Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»Коммерсантъ 13:15
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1». Второе место занял его товарищ по команде Валттери Боттас, третьим стал гонщик Ferrari Шарль Леклер. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал 12-м.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
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Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
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