Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании, сообщает ТАСС. Второе место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

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