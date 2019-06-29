Автоспорт

Хэмилтон потеряет три позиции на старте «Гран-при Австрии»Bookmaker-ratings.ru 13:39

На старте «Гран-при Австрии» пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потеряет три позиции. Лидер общего зачета примет старт с пятой позиции. Стюарды этапа рассмотрели эпизод с участием британца и пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена, после чего признали Льюиса виновным в блокировке.
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Хэмилтон будет стартовать на «Гран-при Австрии» не пятым, а четвертым

Спорт-Экспресс18:59

Хэмилтона оштрафовали на три позиции за блокировку Райкконена в квалификации Гран-при Австрии

Sport24.ru13:31

Льюис Хэмилтон: «Я полностью заслужил штраф. Такие вещи посылаются в качестве испытаний»

Sports.ru13:05

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РИА Новости12:30

Стюарды Гран-при Австрии лишили Хэмилтона второго места в квалификации

Матч ТВ12:07

Хэмилтон: полностью заслуженный штраф

Чемпионат13:01

Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

Газета.Ru15:53
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Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов. Считается одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1.
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Финский автогонщик
Финский автогонщик, чемпион мира серии Формула-1, дважды вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. В сезонах 2007-2009 и 2014-2018 выступал за команду Феррари. В конце 2018 года перешел в команду Заубер, в которой проведет минимум один сезон.
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