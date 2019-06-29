Автоспорт
Хэмилтон потеряет три позиции на старте «Гран-при Австрии»Bookmaker-ratings.ru 13:39
На старте «Гран-при Австрии» пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потеряет три позиции. Лидер общего зачета примет старт с пятой позиции. Стюарды этапа рассмотрели эпизод с участием британца и пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена, после чего признали Льюиса виновным в блокировке.
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