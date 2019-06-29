Автоспорт

Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позицииЧемпионат 11:58

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции, сообщает пресс-служба ФИА. Стюарды этапа, рассмотрев эпизод с участием британца и пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена, признали Льюиса виновным в блокировке.
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Хэмилтон потерял второе место после штрафа за блокировку Райкконена

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Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

Газета.Ru15:53

Хэмилтон потерял три позиции на «Гран-при Австрии» за блокировку Райкконена

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Райкконен: добились в квалификации того, чего и хотели

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Льюис Хэмилтон: «Я полностью заслужил штраф. Такие вещи посылаются в качестве испытаний»

Sports.ru13:05
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Ранее музыкант раскритиковал решение российского прокатчика фильма "Рокетмен" удалить из картины все сцены интимной близости между мужчинами и употребления наркотиков Британский певец и композитор Элтон Джон прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, не согласившись с его словами о либеральных ценностях и людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает РИА Новости.
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Зобнин заявил, что «Спартаку» нужны Месси, Роналду и Салах

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Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

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Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
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Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей

Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
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Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

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По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
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Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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В Стрельне водитель «Хонды» не выжил после столкновения с деревом

ДТП произошло сегодня в 19:40, от столкновения с деревом «Хонду» располовинило, двое ее пассажиров получили серьезные травмы, водитель не выжил.
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Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
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В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
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Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

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Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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Пять боевиков ИГ ликвидировали в Ираке

В Ираке силовики ликвидировали пять боевиков террористической организации "Исламское государство".
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В субботу, 29 июня, стало известно, что в Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылёву и Фёдора Горожанко.
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Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов. Считается одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1.
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Кими Райкконен
Финский автогонщик
Финский автогонщик, чемпион мира серии Формула-1, дважды вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. В сезонах 2007-2009 и 2014-2018 выступал за команду Феррари. В конце 2018 года перешел в команду Заубер, в которой проведет минимум один сезон.
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