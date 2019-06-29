Автоспорт

Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позицииЧемпионат 11:58

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции, сообщает пресс-служба ФИА. Стюарды этапа, рассмотрев эпизод с участием британца и пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена, признали Льюиса виновным в блокировке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хэмилтона оштрафовали на три позиции за блокировку Райкконена в квалификации Гран-при Австрии

Sport24.ru13:31

Хэмилтон: полностью заслуженный штраф

Чемпионат13:01

Хэмилтон потерял три позиции на «Гран-при Австрии» за блокировку Райкконена

Спорт-Экспресс12:42

Хэмилтон потерял второе место после штрафа за блокировку Райкконена

РИА Новости12:30

Стюарды Гран-при Австрии лишили Хэмилтона второго места в квалификации

Матч ТВ12:07

Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

Газета.Ru15:53

Льюис Хэмилтон: «Я полностью заслужил штраф. Такие вещи посылаются в качестве испытаний»

Sports.ru13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Хоккей

«Питтсбург» обменял Кессела на Гальченюка из «Аризоны»

Как сообщает официальный сайт «Пингвинз», нападающий Фил Кессел продолжит карьеру в «Аризоне».
Обновлено в 21:15
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Авто

Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников

Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено в 21:01
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 11:10
Музыка

Объявлены победители конкурса Чайковского

Обновлено 27 июня в 19:01
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 17:36
Происшествия

В Иркутской области оценили ущерб сельскому хозяйству из-за паводка

Ущерб сельскому хозяйству из-за паводка в Иркутской области составил около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 20:03
Игры

Новые Nintendo Switch и NVIDIA Shield TV получат улучшенную Tegra X1

Старенькая однокристальная система Tegra X1 проходит процесс обновления, и есть свидетельства, что оба устройства, Switch mini и Switch Pro, предложат улучшенную производительность или расширенное время автономной работы, а, возможно, и то, и другое.
Обновлено в 17:00
Авто

Следующий Jaguar XJ получит новые силовые установки

Будет у модели и подзаряжаемая версия, а полностью электрический вариант получит запас хода 480 км. В основе нового Jaguar XJ расположится платформа MLA.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло отказ от тушенки

"Никто тушенку или консервы мясные, рыбные, мясорастительные из норм довольствования военнослужащих не изымал", — подчеркнул Булгаков в интервью "Звезде".
Обновлено в 18:31
Футбол

«Рубин» объявил о трансфере Сутормина

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин стал игроком «Рубина».
Обновлено в 12:33
Происшествия

Городская ярмарка горит в Магнитогорске

Сообщение о возникшем на центральной городской ярмарке возгорании поступило в 02.16 (00.16 по московскому времени).
Обновлено в 20:44
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 15:51
Космос

В супермаркетах появятся продукты из воздуха, воды и электричества

Обновлено в 10:18
Наука

На Кипре обнаружили древний затонувший корабль с амфорами

Затонувший римский корабль с амфорами обнаружили на юге Кипра. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:09
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Обновлено в 16:01
Политика

Названы последствия ассоциации с ЕС для Украины

Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
Обновлено в 20:39
Общество

Япония возобновила коммерческий лов китов

Обновлено в 20:05
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий.
Обновлено в 07:39
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Культура

"Случилась самая настоящая "подстава"!". В "Тавриде" не сдержали эмоций в ответ на постановку выходцев из "Гоголь-центра"

Обновлено в 09:24
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат»

Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.
Обновлено 27 июня в 18:42
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

В Британии ребенок смог выжить в утробе мертвой матери

В Лондоне врачи спасли ребенка беременной женщины, которая скончалась от ножевого ранения. Об этом 29 июня сообщило издание Daily Mail.
Обновлено в 21:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов. Считается одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кими Райкконен
Финский автогонщик
Финский автогонщик, чемпион мира серии Формула-1, дважды вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. В сезонах 2007-2009 и 2014-2018 выступал за команду Феррари. В конце 2018 года перешел в команду Заубер, в которой проведет минимум один сезон.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное