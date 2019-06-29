Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позицииЧемпионат 11:58

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции, сообщает пресс-служба ФИА. Стюарды этапа, рассмотрев эпизод с участием британца и пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена, признали Льюиса виновным в блокировке.

Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

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