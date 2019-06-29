Автоспорт

Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позицииЧемпионат 11:58

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции, сообщает пресс-служба ФИА. Стюарды этапа, рассмотрев эпизод с участием британца и пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена, признали Льюиса виновным в блокировке.
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Финский автогонщик, чемпион мира серии Формула-1, дважды вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. В сезонах 2007-2009 и 2014-2018 выступал за команду Феррари. В конце 2018 года перешел в команду Заубер, в которой проведет минимум один сезон.
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