Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позицииГазета.Ru 15:53

Стюарды Международной автомобильной федерации (FIA) наказали британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона за блокировку соперника, сообщает F1News.ru. Хэмилтона отодвинули на три позиции назад на стартовом поле гонки Гран-при Австрии.

Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

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