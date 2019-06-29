Автоспорт
Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позицииГазета.Ru 15:53
Стюарды Международной автомобильной федерации (FIA) наказали британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона за блокировку соперника, сообщает F1News.ru. Хэмилтона отодвинули на три позиции назад на стартовом поле гонки Гран-при Австрии.
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