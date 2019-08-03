Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при ВенгрииRT на русском 07:36
Британский пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в третьей практике на Гран-при Венгрии. В третьей практике Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон показал время 1:16,084. Второй результат у Макса Ферстаппена из Red Bull.
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