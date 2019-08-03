Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при ВенгрииRT на русском 07:36

Британский пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в третьей практике на Гран-при Венгрии. В третьей практике Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон показал время 1:16,084. Второй результат у Макса Ферстаппена из Red Bull.
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Хэмилтон выиграл третью свободную практику Гран-при Венгрии, Квят — 12-й

Нева Спорт07:31

Льюис Хэмилтон: «В Венгрии непросто обгонять, но мы дадим бой!»

Sportbox.RU11:01

Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при Венгрии, Квят — 12-й

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Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при Венгрии, Квят – 12-й

Советский спорт07:20

Британец Хэмилтон стал лучшим в практике Гран-при в Венгрии, Квят - 12-ый

МК-Спорт08:10

Льюис Хэмилтон: «В Венгрии непросто обгонять, но мы дадим бой!»

Матч ТВ11:01

Гран-при Венгрии-2019. 3-я практика. Хэмилтон – первый, Ферстаппен – второй, Феттель – третий, Квят – 12-й

Sports.ru07:04
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Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
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Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов.
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