Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при ИспанииИзвестия 11:40

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании. Об этом в воскресенье, 12 мая, пишет «Интерфакс». Вторым финишную черту в Барселоне пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас.
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