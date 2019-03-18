Хэкетт не поможет ЦСКА в матче с «Анадолу Эфес» в ЕвролигеСоветский спорт 09:52

Хэкетт получил повреждение бедра в матче против Панатинаикоса 15 марта. Итальянский защитник играл в каждом из 26 матчей ЦСКА в Евролиге в нынешнем сезоне. Матч Анадолу Эфес - ЦСКА состоится сегодня, 19 марта, в 20:00 мск.

Хэкетт не поможет ЦСКА в матче с «Анадолу Эфес» в Евролиге

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