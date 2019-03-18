Футбол
Хэкетт не поможет ЦСКА в матче с «Анадолу Эфес» в ЕвролигеСоветский спорт 09:52
Хэкетт получил повреждение бедра в матче против Панатинаикоса 15 марта. Итальянский защитник играл в каждом из 26 матчей ЦСКА в Евролиге в нынешнем сезоне. Матч Анадолу Эфес - ЦСКА состоится сегодня, 19 марта, в 20:00 мск.
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Футбол
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Общество
Познер назвал отличие русских от европейцев
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Обновлено в 06:57
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Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
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Обновлено в 07:58
Спорт
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Назарбаев ушел с поста президента Казахстана
После обращения к народу Назарбаев в прямом эфире подписал указ, согласно которому он прекращает полномочия президента с 20 марта текущего года.
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Здоровье
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Политика
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Действующий президент Украины Пётр Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов на пост главы государства за две недели до выборов.
Обновлено в 11:01
Общество
ФАС России вынесла решение по делу Дубровского
Антимонопольное ведомство проверило сделки губернатора Челябинской области с АО "Южуралмост" ФАС России вынесла решение по делу, фигурантом которого стал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
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Василий Уткин: «Шапи завтра станет клиентом агента Агузарова»
Журналист Василий Уткин сообщил, что нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов начнет сотрудничество с агентом Аланом Агузаровым.
Обновлено в 11:26
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
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Обновлено вчера в 19:14
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Общество
Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира
Сразу три мегаполиса - Гонконг, Сингапур и Париж - впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты.
Обновлено в 04:35
Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро
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Обновлено в 10:36
Транспорт
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Обновлено в 04:22
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.
Обновлено в 10:06
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Футбол
Лобановский вошел в топ-10 тренеров по версии France Football
Список возглавил голландец Ринус Михелс, тренировавший «Аякс» и «Барселону» в 70-е годы, следом идет экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, на третьем месте – итальянец Ариго Сакки, работавший с топ-клубами Серии А. В топ-10 вошел советский и украинский тренер Валерий Лобановский, возглавлявший сборную СССР и киевское «Динамо».
Обновлено в 02:18
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Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Общество
Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
В Госдуму внесён законопроект о возвращении сезонного перевода времени
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 05:33
Экономика
Греф: компании из расследования OCCRP не имеют отношения к Сбербанку
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что все компании, упомянутые в расследовании OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) по «Тройке Диалог» не имеют никакого отношения к Сбербанку.
Обновлено в 10:48
Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Политика
О выгоде России от расширения НАТО, рассказал Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия якобы получит выгоду от расширения НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:08
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
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Банки начали продавать квартиры с жильцами
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Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06