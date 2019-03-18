Футбол

Хэкетт не поможет ЦСКА в матче с «Анадолу Эфес» в ЕвролигеСоветский спорт 09:52

Хэкетт получил повреждение бедра в матче против Панатинаикоса 15 марта. Итальянский защитник играл в каждом из 26 матчей ЦСКА в Евролиге в нынешнем сезоне. Матч Анадолу Эфес - ЦСКА состоится сегодня, 19 марта, в 20:00 мск.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Весь Стамбул против ЦСКА. У чемпионов России - самая сложная неделя в Евролиге

Матч ТВ07:22

Защитник ЦСКА Хэкетт пропустит матч Евролиги против «Анадолу Эфес»

РИА Новости09:42

Атаман: в матче с ЦСКА должны проявить эффективность в обороне

Чемпионат10:26

Хэкетт не поможет ЦСКА в матче с «Анадолу Эфес» в Евролиге

Советский спорт09:52

Баскетболист Курбанов: Даже журналисты благодарили за выход на ЧМ

Российская газета07:22

Евролига. ЦСКА в гостях у «Анадолу Эфеса», «Олимпиакос» сыграет с «Баварией»

Sports.ru07:54

«Анадолу Эфес» - ЦСКА: обыграть фаворита

Все про Спорт рувчера в 13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Футбол

Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал возможный переход в "Реал".
Обновлено в 09:36
Политика

Путин вспомнил, с чего начинал свою карьеру

Президент России Владимир Путин рассказал, какую должность занимал в начале карьеры.
Обновлено в 11:02
Общество

Познер назвал отличие русских от европейцев

Телеведущий Владимир Познер считает, что россияне отличаются от западных людей отношением к закону, а именно презрением к нему по достижении высокого социального положения.
Обновлено в 06:57
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Спорт

Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет короткую программу в женском одиночном катании в стартовый день чемпионата мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:59
Политика

Назарбаев ушел с поста президента Казахстана

После обращения к народу Назарбаев в прямом эфире подписал указ, согласно которому он прекращает полномочия президента с 20 марта текущего года.
Обновлено в 09:04
Здоровье

Налоговый вычет распространят на жизненно необходимые лекарства

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить преемственность проводимой терапии на стационарном и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи, расширить возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения и повысить доступность лекарств из списка ЖНВЛП», — отмечается на сайте правительства.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты Украины

Действующий президент Украины Пётр Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов на пост главы государства за две недели до выборов.
Обновлено в 11:01
Общество

ФАС России вынесла решение по делу Дубровского

Антимонопольное ведомство проверило сделки губернатора Челябинской области с АО "Южуралмост" ФАС России вынесла решение по делу, фигурантом которого стал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Обновлено в 00:14
Футбол

Василий Уткин: «Шапи завтра станет клиентом агента Агузарова»

Журналист Василий Уткин сообщил, что нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов начнет сотрудничество с агентом Аланом Агузаровым.
Обновлено в 11:26
Транспорт

Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн

Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Общество

Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира

Сразу три мегаполиса - Гонконг, Сингапур и Париж - впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты.
Обновлено в 04:35
Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро

Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario.
Обновлено в 10:36
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.
Обновлено в 10:06
Спорт

Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Футбол

Лобановский вошел в топ-10 тренеров по версии France Football

Список возглавил голландец Ринус Михелс, тренировавший «Аякс» и «Барселону» в 70-е годы, следом идет экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, на третьем месте – итальянец Ариго Сакки, работавший с топ-клубами Серии А. В топ-10 вошел советский и украинский тренер Валерий Лобановский, возглавлявший сборную СССР и киевское «Динамо».
Обновлено в 02:18
Экономика

Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры

Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Общество

Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone

Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Общество

В Госдуму внесён законопроект о возвращении сезонного перевода времени

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 05:33
Экономика

Греф: компании из расследования OCCRP не имеют отношения к Сбербанку

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что все компании, упомянутые в расследовании OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) по «Тройке Диалог» не имеют никакого отношения к Сбербанку.
Обновлено в 10:48
Футбол

The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»

Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой

Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Политика

О выгоде России от расширения НАТО, рассказал Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия якобы получит выгоду от расширения НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:08
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Политика

США расширили санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии

По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное