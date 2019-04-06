Хоккей
Хеджер: Панарин беседовал с агентом после матча. Видимо, собираются на БродвейЧемпионат 01:48
Репортёр издания Columbus Dispatch Брайан Хеджер поделился подробностями того, что происходило в подтрибунном помешении после окончания матча "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Коламбус Блю Джекетс" (2:3 Б).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Музыка
Лазарев назвал главного соперника на Евровидении
Обновлено в 02:07
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено 04 апреля в 18:43
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие
Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель
«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Политика
СМИ раскрыли возможную тему мемуаров Трампа
Американский лидер Дональд Трамп после ухода с поста президента США планирует написать мемуары, передаёт The Daily Beast со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 02:01
Авто
Заряженный Mercedes-AMG CLA 35 показали на тизере
Компания Mercedes-Benz опубликовала в соцсетях первый тизер Mercedes-AMG CLA 35.
Обновлено вчера в 09:11
Космос
Теория Стивена Хокинга о составе темной материи не прошла испытание
Известный космолог Стивен Хокинг ещё в 1974 году выдвинул теорию, согласно которой тёмная материя состоит из примордиальных чёрных дыр.
Обновлено 03 апреля в 06:20
Авто
Дрель вместо мотора: блогеры поставили эксперимент
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Названы плюсы и минусы применения соды в лечебных целях
Эксперты провели анализ и назвали плюсы и минусы применения дешевого «лекарства».
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой
Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
В США оценили российскую арктическую базу «Северный клевер»
Обновлено вчера в 13:03
Музыка
Группа «Альянс» впервые показала клип на песню «На заре» в Сети
Легендарная советская группа "Альянс" показала восстановленный первый клип на песню "На заре".
Обновлено вчера в 11:37
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Космос
Созданный в РФ египетский спутник снял видео полёта над Землёй
Космический аппарат был создан подмосковной ракетно-космической корпорацией «Энергия» по заказу правительства Арабской Республики Египет.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Военные инженеры готовятся взрывать лед на реках Башкирии
В Башкирии военные инженеры приступили к подготовке к работам по взрыву льда на реках.
Обновлено в 02:51
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Саутгемптона»
Обновлено вчера в 16:55
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Лолита похвасталась своей пенсией в 21 тысячу рублей
Обновлено в 03:24
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотики
Обновлено вчера в 10:44
Политика
На время дебатов Порошенко и Зеленского стадион занят под книги
В Киеве на стадионе «Олимпийский», на котором кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский на 19 апреля запланировали дебаты, будет проходить «Весенний книжный Медвин».
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Теннис
Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.
Обновлено 04 апреля в 23:53