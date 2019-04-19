Футбол

Хедира пропустит остаток сезонаЧемпионат вчера в 19:49

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира пропустит остаток сезона, сообщил игрок в своём «твиттере». Ему предстоит перенести операцию на колене.
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Хавбек «Ювентуса» пропустит остаток сезона из-за травмы

Газета.Ru00:17

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Sport24.ruвчера в 10:25

Хедира перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Спорт-Экспрессвчера в 09:18

Сами Хедира: «Принял решение лечь на операцию, чтобы полностью все починить и залечить»

Sportbox.RUвчера в 10:25

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РИА Новостивчера в 10:08

Хедира пропустит остаток сезона из-за травмы

Sports.ruвчера в 12:57

Сами Хедира: «Принял решение лечь на операцию, чтобы полностью все починить и залечить»

Матч ТВвчера в 10:25
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Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

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Стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского

Ранее сообщалось, что Порошенко сделал заявление перед дебатами с Зеленским.
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Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
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Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В селе на юге Забайкальского края сгорели более 30 жилых домов

Более 30 жилых домов сгорели в селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 07:55
Гаджеты

Samsung обещает разобраться с проблемными Galaxy Fold

Компания Samsung дала официальный комментарий на тему выхода из строя смартфонов Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 09:34
Экономика

Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
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В центре Москвы полицейский открыл стрельбу

Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Общество

В Астрахани сообщают о массовых избиениях заключенных

Беспредел заключается в том, что сотрудники нарушают права заключённых, обращаются с ними как с животными, вымогают деньги с родных, запугивают и применяют насилие.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
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Более 70 детей отравились в Дагестане

Более 70 детей поступили в больницу в Дагестане с признаками отравления, 15 из них госпитализированы, сообщила в пятницу ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 06:40
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Сын Ужахова рассказал, как задержали отца

Обновлено в 05:55
Происшествия

Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
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ЦБ планирует проводить стресс-тесты банков на киберугрозы

Банк России планирует проводить стресс-тестирование банков на киберугрозы в рамках общего стресс-тестирования, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на конференции "Финтех-2019", организованной газетой "Ведомости".
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Экономика

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
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Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией

Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Хоккей

«Трактор» объявил о назначении нового главного тренера

Как сообщается на официальном сайте «Трактора», команда из Челябинска получила нового главного тренера.
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Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
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Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ

Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
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УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
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Об опасности обвала в Севастополе предупреждали

Люди не пострадали, но вместе с грунтом рухнули и три автомобиля, ещё три машины не упали, но были эвакуированы спасателями, прибывшими на место.
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Подведены итоги Всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою»

25 апреля в 12:00 в Зале Полководцев в Музее Победы на Поклонной горе состоится торжественная Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Спасибо маленькому герою".
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Сами Хедира
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Ювентус» и национальной сборной Германии. Стал десятым игроком в истории футбола, которому удалось в одном сезоне выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира, после победы национальной сборной Германии на мировом первенстве 2014 года.
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