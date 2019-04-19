Футбол
Хедира пропустит остаток сезонаЧемпионат вчера в 19:49
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира пропустит остаток сезона, сообщил игрок в своём «твиттере». Ему предстоит перенести операцию на колене.
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Сами Хедира: «Принял решение лечь на операцию, чтобы полностью все починить и залечить»
Sportbox.RUвчера в 10:25
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Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
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В Астрахани сообщают о массовых избиениях заключенных
Беспредел заключается в том, что сотрудники нарушают права заключённых, обращаются с ними как с животными, вымогают деньги с родных, запугивают и применяют насилие.
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Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
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Обновлено в 06:40
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Сын Ужахова рассказал, как задержали отца
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Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
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ЦБ планирует проводить стресс-тесты банков на киберугрозы
Банк России планирует проводить стресс-тестирование банков на киберугрозы в рамках общего стресс-тестирования, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на конференции "Финтех-2019", организованной газетой "Ведомости".
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Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
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Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
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«Трактор» объявил о назначении нового главного тренера
Как сообщается на официальном сайте «Трактора», команда из Челябинска получила нового главного тренера.
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В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
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Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
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Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
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Об опасности обвала в Севастополе предупреждали
Люди не пострадали, но вместе с грунтом рухнули и три автомобиля, ещё три машины не упали, но были эвакуированы спасателями, прибывшими на место.
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Подведены итоги Всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою»
25 апреля в 12:00 в Зале Полководцев в Музее Победы на Поклонной горе состоится торжественная Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Спасибо маленькому герою".
Обновлено в 04:19