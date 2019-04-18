Футбол

Хедира пропустит остаток сезонаЧемпионат 19:49

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира пропустит остаток сезона, сообщил игрок в своём «твиттере». Ему предстоит перенести операцию на колене.
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Хедира пропустит остаток сезона из-за операции

РИА Новости10:08

Сами Хедира: «Принял решение лечь на операцию, чтобы полностью все починить и залечить»

Sportbox.RU10:25

Сами Хедира: «Принял решение лечь на операцию, чтобы полностью все починить и залечить»

Матч ТВ10:25

«Ювентус» потерял Хедиру до конца сезона

Sport24.ru10:25

Хедира пропустит остаток сезона из-за травмы

Sports.ru12:57

Игрок «Ювентуса» испытывал сильную боль на протяжении четырех месяцев

Газета.Ru09:48

Хедира перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Спорт-Экспресс09:18
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