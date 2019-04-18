Футбол
Хедира пропустит остаток сезонаЧемпионат 19:49
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира пропустит остаток сезона, сообщил игрок в своём «твиттере». Ему предстоит перенести операцию на колене.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Здоровье
Как быстро протрезветь в домашних условиях
Медленно, но надолго Существует мнение, что для того, чтобы протрезветь, необходимо вызвать рвоту.
Обновлено в 08:42
Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв
Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Общество
Богач из Лондона решил доказать, что бездомные просто ленивые слабаки. Только у него не вышло
Молодой и успешный британец Кирен решил поставить эксперимент и доказать, что любой бездомный может выбраться из нищеты, найти себе работу и жилье — надо только приложить все усилия и не лениться.
Обновлено в 20:28
Общество
Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг
ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 22 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:28
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
В первом полете у Ил-112В отказала автоматика
Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов.
Обновлено в 17:15
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Общество
«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено в 07:47
Происшествия
Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено в 19:57
Технологии
Сбербанк создал виртуальную телеведущую по имени Елена
Специалисты Сбербанка создали цифрового двойника телеведущей на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Политика
Немецкий журнал обвинил ЕСПЧ в «замалчивании» вины Украины по делу MH17
Немецкий журналист пишет, что Киев несет ответственность за крушение MH17, поскольку не закрыл воздушное пространство над востоком Украины.
Обновлено в 18:34
Авто
Стартовали продажи новой «Буханки» от УАЗ
В России начались продажи нового УАЗ «Комби Трофи», именуемого в народе «Буханкой».
Обновлено вчера в 13:15
Политика
В США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера. Но не весь
Министерство юстиции США опубликовало текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в выборы, сообщает 18 апреля CNN.
Обновлено в 11:42
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Обновлено в 13:45
Политика
Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной
Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Транспорт
Минтранс меняет систему подготовки водителей
Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Обновлено в 16:26
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено в 13:26
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Политика
Россия запретила ввоз с Украины нескольких видов товаров
Правительство России опубликовало перечень товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.
Обновлено в 08:30