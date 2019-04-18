Футбол
Хедира пропустит остаток сезонаЕвро-футбол.ру 10:07
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира рассказал, что ему потребуется операция на колене.
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Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Футбол
Каррера поздравил московский «Спартак» с днем рождения
Бывший тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера поздравил футбольный клуб, который отмечает 97-ю годовщину.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Зеленский заявил о прекращении бизнес-деятельности
Владимир Зеленский сообщил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает предпринимательскую деятельность, передает ТАСС.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Apple задерживает выплаты разработчикам из России
По данным ассоциации, компания Apple задерживает выплаты «нескольким десяткам разработчиков» на 2 месяца без объяснения причин.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Футбол
«Айнтрахт» забил два безответных мяча «Бенфике» и вышел в полуфинал ЛЕ
В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Португалии, «Бенфика» добилась победы со счетом 4:2. Таким образом, по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышел «Айнтрахт».
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
Конструктор рассказал об «отказе» во время первого полета Ил-112
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват разведчиков
Для предотвращения возможного нарушения государственной границы России в небо за неделю четыре раза поднимались истребители дежурных сил по ПВО.
Обновлено в 17:30
Игры
XIII возвращается — Sony анонсировала ремейк культового шутера
Sony неожиданно анонсировала ремейк оригинального XIII, выпущенного в 2003 году компанией Ubisoft.
Обновлено в 12:11
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин могут навредить здоровью
Ученые из государственного университета Сан-Паулу в Бразилии выяснили, что пропуск завтрака и поздний ужин могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара
Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.
Обновлено в 14:43
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Путешествия
Ростуризм выясняет, почему 130 россиян не смогли улететь на Хайнань
Ростуризм выясняет, почему 130 человек не смогли вылететь из петербургского аэропорта Пулково на китайский остров Хайнань в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 14:32
Футбол
«Арсенал» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:55
Политика
«Я не трус»: Зеленский заявил, что первым не откажется от дебатов с Порошенко
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "1+1" намекнул Владимиру Зеленскому, что его могут взорвать на дебатах с президентом Украины Петром Порошенко, и призвал отказаться от этого мероприятия.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Крыша дома на Радищева рухнула в квартиру
В доме № 32 по улице Радищева из-за обрушения кровли пострадала четырехкомнатная квартира, находящаяся на четвертом этаже здания.
Обновлено в 14:56
Гаджеты
Samsung может начать производство GPU для дискретных видеокарт Intel
Специалисты предполагают, что компании могут заключить контракт, в рамках которого Samsung будет производить GPU для будущих дискретных видеокарт Xe.
Обновлено в 17:08
Хоккей
Сборная России одолела Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ
Сборная России одолела Швейцарию в матче Еврочелленджа, сообщает ТАСС. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 5:2.
Обновлено в 16:28
Интернет
Легендарное приложение BlackBerry Messenger будет закрыто в конце мая
Компания BlackBerry объявила о том, что закрывает своё легендарное приложение BlackBerry Messenger для потребителей.
Обновлено в 11:23