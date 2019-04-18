Футбол

Хедира пропустит остаток сезонаЕвро-футбол.ру 10:07

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира рассказал, что ему потребуется операция на колене.
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Хедира пропустит остаток сезона из-за операции

РИА Новости10:08

Сами Хедира: «Принял решение лечь на операцию, чтобы полностью все починить и залечить»

Sportbox.RU10:25

Сами Хедира: «Принял решение лечь на операцию, чтобы полностью все починить и залечить»

Матч ТВ10:25

«Ювентус» потерял Хедиру до конца сезона

Sport24.ru10:25

Хедира пропустит остаток сезона из-за травмы

Sports.ru12:57

Игрок «Ювентуса» испытывал сильную боль на протяжении четырех месяцев

Газета.Ru09:48

Хедира перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Спорт-Экспресс09:18
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Футбол

Каррера поздравил московский «Спартак» с днем рождения

Бывший тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера поздравил футбольный клуб, который отмечает 97-ю годовщину.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Зеленский заявил о прекращении бизнес-деятельности

Владимир Зеленский сообщил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает предпринимательскую деятельность, передает ТАСС.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Гаджеты

Apple задерживает выплаты разработчикам из России

По данным ассоциации, компания Apple задерживает выплаты «нескольким десяткам разработчиков» на 2 месяца без объяснения причин.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Футбол

«Айнтрахт» забил два безответных мяча «Бенфике» и вышел в полуфинал ЛЕ

В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Португалии, «Бенфика» добилась победы со счетом 4:2. Таким образом, по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышел «Айнтрахт».
Обновлено в 16:57
Армия и оружие

Конструктор рассказал об «отказе» во время первого полета Ил-112

Обновлено вчера в 09:04
Политика

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Авто

Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей

Обновлено в 02:47
Армия и оружие

ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват разведчиков

Для предотвращения возможного нарушения государственной границы России в небо за неделю четыре раза поднимались истребители дежурных сил по ПВО.
Обновлено в 17:30
Игры

XIII возвращается — Sony анонсировала ремейк культового шутера

Sony неожиданно анонсировала ремейк оригинального XIII, выпущенного в 2003 году компанией Ubisoft.
Обновлено в 12:11
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин могут навредить здоровью

Ученые из государственного университета Сан-Паулу в Бразилии выяснили, что пропуск завтрака и поздний ужин могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.
Обновлено в 14:43
Футбол

Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст

Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Происшествия

В московской редакции «Росбалта» прошли обыски

Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста

Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Путешествия

Ростуризм выясняет, почему 130 россиян не смогли улететь на Хайнань

Ростуризм выясняет, почему 130 человек не смогли вылететь из петербургского аэропорта Пулково на китайский остров Хайнань в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 14:32
Футбол

«Арсенал» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:55
Политика

«Я не трус»: Зеленский заявил, что первым не откажется от дебатов с Порошенко

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "1+1" намекнул Владимиру Зеленскому, что его могут взорвать на дебатах с президентом Украины Петром Порошенко, и призвал отказаться от этого мероприятия.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Крыша дома на Радищева рухнула в квартиру

В доме № 32 по улице Радищева из-за обрушения кровли пострадала четырехкомнатная квартира, находящаяся на четвертом этаже здания.
Обновлено в 14:56
Гаджеты

Samsung может начать производство GPU для дискретных видеокарт Intel

Специалисты предполагают, что компании могут заключить контракт, в рамках которого Samsung будет производить GPU для будущих дискретных видеокарт Xe.
Обновлено в 17:08
Хоккей

Сборная России одолела Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ

Сборная России одолела Швейцарию в матче Еврочелленджа, сообщает ТАСС. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 5:2.
Обновлено в 16:28
Интернет

Легендарное приложение BlackBerry Messenger будет закрыто в конце мая

Компания BlackBerry объявила о том, что закрывает своё легендарное приложение BlackBerry Messenger для потребителей.
Обновлено в 11:23
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Сами Хедира
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Ювентус» и национальной сборной Германии. Стал десятым игроком в истории футбола, которому удалось в одном сезоне выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира, после победы национальной сборной Германии на мировом первенстве 2014 года.
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