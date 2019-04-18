Футбол

Хедира пропустит остаток сезонаЕвро-футбол.ру 10:07

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира рассказал, что ему потребуется операция на колене.
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«Ювентус» потерял Хедиру до конца сезона

Sport24.ru10:25

Сами Хедира: «Принял решение лечь на операцию, чтобы полностью все починить и залечить»

Sportbox.RU10:25

Хедира пропустит остаток сезона из-за травмы

Sports.ru12:57

Хедира пропустит остаток сезона из-за операции

РИА Новости10:08

Сами Хедира: «Принял решение лечь на операцию, чтобы полностью все починить и залечить»

Матч ТВ10:25

Игрок «Ювентуса» испытывал сильную боль на протяжении четырех месяцев

Газета.Ru09:48

Хедира перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Спорт-Экспресс09:18
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Алла Пугачева в среду дала первый за 10 лет сольный концерт.
Обновлено вчера в 16:53
Авто

Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом на Мадейре

Телеканал RTR Madeira опубликовал в своем Facebook видео с места аварии с туристическим автобусом на острове Майдера, жертвами которой стали 28 человек.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Политика

На Украине хотят запретить экспорт сырья в Россию

Депутат Верховной Рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко предложил наложить запрет на экспорт сырья в Россию, в ответ на запрет Москвы ввозить на Украину нефть и некоторые нефтепродукты.
Обновлено в 13:57
Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено в 13:58
Хоккей

Хоккеисты сборной России обыграли швейцарцев в матче Еврочелленджа

В матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, хоккеисты сборной России в Сочи обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2. В составе российской команды дебютировали сразу шесть игроков.
Обновлено в 15:40
Происшествия

В московской редакции «Росбалта» прошли обыски

Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Авто

Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

Генеральный прокурор США Уильям Барр в четверг, 18 апреля, обнародовал незначительно отцензурированную версию доклада по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвящённого «российскому вмешательству» в выборы 2016 года.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова остается тяжелым

Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо сына

Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала мамой. Телеведущая старается не показывать лицо новорожденного.
Обновлено в 13:30
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике

Обновлено в 15:29
Политика

Роскомнадзор разъяснил прессе закон о неуважении к власти

Ведомство организовало встречу руководителей российских СМИ с чиновниками Кремля и сотрудниками Генпрокуратуры.
Обновлено в 15:30
Общество

Опрос показал, сколько россиян хотели бы жить в эпоху Сталина

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что в эпоху Иосифа Сталина хотели бы жить лишь пять процентов россиян.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 14:48
Политика

Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко

Обновлено в 11:30
Игры

Нотр-Дам не будут восстанавливать по модели из Assassin’s Creed Unity

Обновлено в 05:50
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери

Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Здоровье

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21
Наука

Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев

Кости крестоносцев, погибших при осаде средневекового Сидона, помогли генетикам выяснить, что за Святую Землю сражались не только выходцы из Европы, но и их дети от смешанных браков и местные жители.
Обновлено в 12:14
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Сами Хедира
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Ювентус» и национальной сборной Германии. Стал десятым игроком в истории футбола, которому удалось в одном сезоне выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира, после победы национальной сборной Германии на мировом первенстве 2014 года.
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