Хедира перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезонаСпорт-Экспресс 09:18

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира заявил, что ему потребуется операция на колене. Об этом футболист сообщил в своем Твиттере.

Хедира перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Авто Toyota презентовала новый ProAce City В продаже автомобили появятся в начале 2020 года Toyota представила ProAce City в двух кузовных модификациях — цельнометаллическим фургоном и пассажирской версией, именуюемой ProAce City Verso.

Политика Национализация Приватбанка Коломойского признана незаконной Суд признал, что вмешательство государства было проведено с многочисленными нарушениями законодательства, что стало нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в банковской сфере.

Гаджеты Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.

Политика Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.

Баскетбол Евролига оштрафовала ЦСКА за нарушение правил финансового fair play Евролига оштрафовала московский баскетбольный клуб ЦСКА на 42 тысячи евро за нарушение правил финансового fair play, сообщается на официальном сайте организации.

Футбол «Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ "Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

Гаджеты «Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.

Происшествия На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.

Общество Треть водки в России оказалась нелегальной Почти треть водки в России оказалась нелегальной.

Шоу-бизнес Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.

Футбол Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.

Общество Росреестр запустит аналог Airbnb и Booking для Крыма Росреестр запустит онлайн-сервис аренды жилья для путешествий, аналогичный Airbnb, в первую очередь он будет ориентирован на отдых в Крыму и может заработать уже к концу 2019 года.

Происшествия Главу управления Росавиации обвинили в мошенничестве Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере начальнику управления правового обеспечения и имущественных отношений Владимиру Мнишко.

Происшествия В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.

Политика Россия заняла 149-е место в рейтинге свободы прессы Россия заняла 149-е место в ежегодном рейтинге свободы прессы неправительственной организации "Репортеры без границ" (РБГ), потеряв одну позицию.

Кино Фото: HBO представил кадры второго эпизода «Игры престолов» Канал HBO решил скрасить томительное ожидание и после промо-ролика представил вниманию зрителей 14 кадров из будущей серии.

Политика Ким Чен Ын приедет в Россию на переговоры с Путиным Лидер КНДР Ким Чен Ын принял приглашение президента РФ Владимира Путина и приедет на переговоры в Россию.

Шоу-бизнес Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери В своем микроблоге в Instagram Анна сообщила, что после смерти дочери убитая горем 63-летняя Таисия Началова полностью поседела и практически не выходит из дома.

Политика Реализованы все билеты на стадионные дебаты Зеленского и Порошенко Реализованы все билеты на дебаты президента страны Петра Порошенко и лидера первого тура выборов комика Владимира Зеленского, сообщает УНИАН.

Армия и оружие Турчинов потребовал признать ФСБ террористической организацией «ФСБ и Главуправление Генштаба должны быть признаны террористическими организациями», — цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.

Политика Опубликована полная версия доклада Мюллера В четверг, 18 апреля, генеральный прокурор США Уильям Барр представил полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам «российского дела».

Авто Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019 Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.