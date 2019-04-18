Футбол
Хедира перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезонаСпорт-Экспресс 09:18
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира заявил, что ему потребуется операция на колене. Об этом футболист сообщил в своем Твиттере.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Транспорт
Минтранс меняет систему подготовки водителей
Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Обновлено в 18:39
Музыка
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Экономика
Меньше половины россиян в регионах относят себя к среднему классу
С 2014 по 2018 годы число граждан в регионах страны, которые приравнивают себя к среднему классу, сократилось в среднем с 56% до 45%.
Обновлено в 08:24
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
В первом полете у Ил-112В отказала автоматика
Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов.
Обновлено в 17:15
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Обновлено в 09:30
Авто
Внедорожная версия УАЗ «Буханка» поступила в продажу
Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.
Обновлено вчера в 02:44
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Политика
Зеленский назвал Степана Бандеру героем Украины
Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский одобрил присвоение звания героя Степану Бандере.
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский представил членов своей команды
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды и рассказал, какие должности они займут в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:28
Авто
Hyundai представила в Нью-Йорке новый седан Hyundai Sonata
Компания Hyundai представила на автосалоне в Нью-Йорке седан Hyundai Sonata нового поколения.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Футбол
Определились полуфиналисты Лиги Европы
Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Наука
Ученые рассказали о пользе собак для здоровья их хозяев
Обновлено в 18:41
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта
По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.
Обновлено в 02:32
Происшествия
СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика
Следователи завели судебное производство на сообщившего информацию о статусе ВИЧ у 7-летнего мальчика, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:15
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Экономика
Госдума ужесточает условия работы МФО и выдачу микрокредитов
Как отметил Володин, это необходимо для пресечения мошеннических способов получить микрокредит.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС
Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
На вдову Марьянова подали в суд
На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
Обновлено в 03:04
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Наука
Роботов обучили лепке
Группа исследователей из Массачусетского технологического института под руководством Антонио Торральбы (Antonio Torralba) разработала алгоритм симуляции деформации, позволяющий роботам эффективно деформировать предметы из разных материалов, даже если изначально они знают только их форму.
Обновлено в 10:14