Хедира перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезонаСпорт-Экспресс 09:18

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира заявил, что ему потребуется операция на колене. Об этом футболист сообщил в своем Твиттере.

Хедира перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

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