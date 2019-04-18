Футбол

Хедира перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезонаСпорт-Экспресс 09:18

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира заявил, что ему потребуется операция на колене. Об этом футболист сообщил в своем Твиттере.
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Хедира пропустит остаток сезона из-за травмы

Sports.ru12:57

Сами Хедира: «Принял решение лечь на операцию, чтобы полностью все починить и залечить»

Матч ТВ10:25

Сами Хедира: «Принял решение лечь на операцию, чтобы полностью все починить и залечить»

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Хедира пропустит остаток сезона из-за операции

РИА Новости10:08

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Sport24.ru10:25

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Газета.Ru09:48

Хедира перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Спорт-Экспресс09:18
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По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
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В Северной Ирландии произошла стрельба

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Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
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На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
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Сами Хедира
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Ювентус» и национальной сборной Германии. Стал десятым игроком в истории футбола, которому удалось в одном сезоне выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира, после победы национальной сборной Германии на мировом первенстве 2014 года.
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