Футбол

Хедира успешно перенес операцию на сердце и пропустит месяцРИА Новости 07:14

Атлетико — Ювентус
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Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Ванда Метрополитано»
Футболист итальянского "Ювентуса" Сами Хедира успешно перенес операцию на сердце и вернется к тренировкам с командой приблизительно через месяц, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
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«Ювентус» лишился Хедиры на месяц. Игрок перенес операцию на сердце

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«Ювентус» лишился Хедиры на месяц. Игрок перенес операцию на сердце

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