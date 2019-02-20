Хедира перенес операцию на сердце и пропустит один месяцNewInform вчера в 08:33

У 31-летнего немецкого полузащитника недавно были выявлены проблемы с сердцем. В среду, 20 февраля, футболист успешно перенес операцию. Восстановление Сами Хедиры займет около одного месяца.

Хедира перенес операцию на сердце и пропустит один месяц

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