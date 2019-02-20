Футбол

Хедира перенес операцию на сердце и пропустит один месяцNewInform вчера в 08:33

У 31-летнего немецкого полузащитника недавно были выявлены проблемы с сердцем. В среду, 20 февраля, футболист успешно перенес операцию. Восстановление Сами Хедиры займет около одного месяца.
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Хедира обратился к болельщикам после операции на сердце

Матч ТВвчера в 14:53

Хедира обратился к болельщикам после операции на сердце

Sportbox.RUвчера в 14:53

Хедира пропустит месяц из-за проблем с сердцем

Бомбардир.рувчера в 08:51

Хедира выбыл на месяц и пропустит оба матча «Ювентуса» против «Атлетико»

Sport24.ruвчера в 08:02

Хедира вернется в строй через месяц

Soccer.ruвчера в 07:08

Хедира после операции на сердце вернется к тренировкам через месяц

Советский спортвчера в 07:05

Сами Хедира: «Смогу вернуться к работе после небольшого отдыха»

Спорт-Экспрессвчера в 13:32
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Политика

Владимир Путин призвал пересчитать пенсии

Владимир Путин призвал индексировать пенсию и денежные выплаты сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 04:59
Политика

Захарова прокомментировала ответ НАТО на послание Путина

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Facebook реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие

Контр-адмирал в отставке рассказал о возможностях ракеты «Циркон»

Создаваемые в России ракеты «Циркон» с кораблей поразят цели за пять минут с расстояния 500 км от берега, заявил РИА Новости контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В столице Бангладеш число жертв пожара увеличилось до 69

В столице Бангладеш - Дакке - число людей, погибших в результате пожара, увеличилось до 69.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Госдума рассмотрит предложение о наследовании пенсий

Сегодня, 21 февраля, Госдума в первом чтении рассмотрит поправки в закон о страховых пенсиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

ВЭБ реформирует свою лизинговую компанию под майский указ

Госкорпорация ВЭБ.РФ реформирует свой лизинговый бизнес под новые задачи, которые во многом совпадают с целями майского указа: «ВЭБ-Лизинг» откажется от розничного портфеля, в частности лизинга автомобилей, в пользу проектов в сфере экономики городов, рассказал РБК гендиректор «ВЭБ-Лизинга» Артем Довлатов.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

Неизвестные напали на генконсульство Венесуэлы в Эквадоре

Группа людей напала на генеральное консульство Венесуэлы в эквадорском городе Гуаякиль, сообщает RCN Radio.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

Торговые сети предупредили о перебоях с поставками молока

Крупнейшие торговые сети России предупредили о возможных проблемах с поставками молочных и кисломолочных продуктов.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

В США задержан подозреваемый в выводе $8 млн в Россию

Сегодня федеральный суд Майами приступит к изучению дела 51-летнего Игоря Бузюкова, задержанного накануне во Флориде по подозрению в отмывании $8,5 млн.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Бывший глава НАТО предрек Белоруссии войну

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию Liga.net заявил, что Россия якобы хочет присоединить Белоруссию и за счет этого приблизиться к границам Европы.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения страны от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимую сеть.
Обновлено вчера в 11:52
Здоровье

Стала известна основная причина смерти мужчин в России

Болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти мужчин в России. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Фигурантам дела Baring Vostok предъявили первые обвинения

Первым фигурантам дела инвесткомпании Baring Vostok предъявлены обвинения.
Обновлено вчера в 07:21
Политика

Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока-2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что его страна заинтересована в надежности энергоснабжения и продолжит продвигать проект «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 20:59
Спорт

Супруга Кокорина рассказала о влиянии СИЗО на мужа

Нападающий российского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, находящийся с октября 2018 года в СИЗО «Бутырка» за драку в центре Москвы, повзрослел и осознал многие ошибки, рассказала супруга спортсмена Дарья Валитова.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие

Израиль показал «могильщика» С-300 и С-400

Обновлено вчера в 20:17
Политика

В Раде рассказали о выгоде Европы от происходящего на Украине

Депутат украинской Рады и кандидат в президенты страны Евгений Мураев рассказал о выгоде, которую получает Европа от событий на Украине.
Обновлено в 00:33
Футбол

В ЦСКА может перейти бразильский хавбек из «Васко да Гамы»

19-летний полузащитник "Васко да Гамы" Лукас Сантос может перейти в московский ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:46
Космос

Японский зонд начал посадку на астероид Рюгу

Обновлено вчера в 23:39
Здоровье

ВШЭ отстранила от занятий студентов, у которых нет прививки от кори

Руководство Высшей школы экономики отстранило от учебы тех студентов, которые не были привиты от кори или не предоставили данные о пройденных вакцинациях.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Bloomberg: власть Венесуэлы приказала бизнесу открыть счета в России

По информации источников агентства, глава Минфина Венесуэлы настоял на том, чтобы компании, производящие товары широкого потребления, выстраивали экономические отношения с поставщиками из России, Турции, Индии и Китая, а также открывали в этих государствах банковские счета.
Обновлено в 00:40
Политика

Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более "украинским".
Обновлено вчера в 20:44
Экономика

ФТС оценила среднюю стоимость интернет-покупок россиян в 20 евро

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ не испытала сложностей в работе после снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок с 1 января до 500 евро.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол

«Атлетико» обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:26
Происшествия

В Австралии пилот нарисовал в небе два фаллических символа

Пилот в Австралии во время тестирования нового двигателя написал в небе "мне скучно" и нарисовал два фаллических символа, сообщает телеканал 9News.
Обновлено вчера в 23:09
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Порошенко сравнил технику ополченцев в Донбассе с европейской

Обновлено вчера в 19:58
Общество

Холст с автографом Горбачева продали на аукционе за 12 млн рублей

Обновлено вчера в 17:05
Политика

Население Украины сократилось на 233 тыс. человек за год

Население Украины за 2018 год сократилось более чем на 233 тыс. человек — до 42 млн 153 тыс. по состоянию на 1 января.
Обновлено в 00:18
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Сами Хедира
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Ювентус» и национальной сборной Германии. Стал десятым игроком в истории футбола, которому удалось в одном сезоне выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира, после победы национальной сборной Германии на мировом первенстве 2014 года.
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