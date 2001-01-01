Футбол

Хедира может стать игроком «Вулверхэмптона»Спорт-Экспресс 00:58

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Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира может перебраться в Англию в это трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, "Вулверхэмптон" заинтересован в подписании 31-летнего немца. Ранее стало известно, что новый главный тренер туринцев Маурицио Сарри не заинтересован в услугах Хедиры.
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