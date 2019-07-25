Футбол

Хедира может продолжить карьеру в АПЛМатч ТВ 01:59

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Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира попал в сферу интересов «Вулверхэмптона». Сообщается, английский клуб уже обратился с предложением в команду из Турина.
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Полузащитник «Ювентуса» Хедира может продолжить карьеру в Англии

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