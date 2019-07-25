Футбол
Хедира может продолжить карьеру в АПЛМатч ТВ 01:59
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира попал в сферу интересов «Вулверхэмптона». Сообщается, английский клуб уже обратился с предложением в команду из Турина.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Политика
Гудков заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации
Независимый кандидат Дмитрий Гудков заявил, что Мосгоризбирком оставил в силе отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:49
Происшествия
После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек
Сам Порошенко сел в автомобиль и уехал. Экс-президент Украины пришел на допрос в ГБР по одному из 11 заведенных на него уголовных дел.
Обновлено в 10:34
Технологии
Кошелек Trust Wallet от Binance добавил поддержку децентрализованных бирж
Криптовалютный кошелек Trust Wallet, который летом 2018 г. приобрела Binance, теперь поддерживает различные децентрализованные биржи.
Обновлено в 11:45
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Музыка
Ольга Бузова объявила о последнем концерте
Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Футбол
Широков: будь новички «Краснодара» настолько хороши — не поехали бы в Россию
Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы.
Обновлено в 11:12
Финансы
Эксперты ждут снижения ключевой ставки ЦБ до 7% к концу года
Андрей Бархота, управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка": - С большой долей вероятности ключевая ставка Банка России на конец 2019 года составит 7%. Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам к концу года - 10,0-10,3%. Ставки предложения в декабре 2019 года могут достичь уровня в 9,3-9,5% у крупнейших и быстрорастущих ипотечных кредиторов.
Обновлено в 11:30
Единоборства
Соперник Дадашева прокомментировал его смерть
Обновлено в 03:58
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Сочи спала вода в подтопленном селе Барановка
Как ранее сообщали «Кубанские новости», было подтоплено шесть придомовых территорий, из них в пяти домовладениях внутрь зашла вода на высоту до 30 см В 16.50 25 июля поступило сообщение о том, что вследствие выпадения 25 мм осадков произошел нанос корчей и веток в подмостовое пространство ручья Безымянный в населенном пункте Барановка.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала»
Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Динамо» уступило «Уралу» в российском молодежном первенстве
В российском молодежном первенстве сыгран матч 3-го тура. «Динамо» в Химках принимало «Урал» и уступило (0:1).
Обновлено в 08:54
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 12:07
Футбол
«Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни
Гастон Перейро, полузащитник голландского "ПСВ" и сборной Уругвая, может перейти в московский "Спартак" в течение нескольких дней, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Украина нашла альтернативу российскому газу
Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 11:36
Футбол
Клюйверт стал новым директором академии «Барселоны»
Обновлено в 09:47
Транспорт
Новый Карамышевский мост в Москве начали собирать прямо в воздухе
Работы ведутся прямо в воздухе. И это делает мост уникальным в плане строительства. Гигантские краны собирают детали, как конструктор.
Обновлено в 09:47
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в новом фильме Паоло Соррентино
Дженнифер Лоуренс снимется в новом фильме Паоло Соррентино, основанном на книге в жанре нон-фикшн Терезы Карпентер.
Обновлено в 03:17
Политика
Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет
Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Финансы
Курс грузинского лари обновил антирекорд
В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.
Обновлено в 11:34
Общество
Uber временно остановила работу в Австрии
Американская компания Uber сообщила, что полностью приостанавливает работу в Австрии.
Обновлено в 11:59
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Авто
В России построят новый автомобильный завод
Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
Обновлено в 11:49